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1 час назад

Россиян ограничат в использовании личных автомобилей

Транспортная стратегия РФ до 2035 года ограничит россиян в использовании личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Такие меры направлены на то, чтобы владельцы машин как можно меньше вредили экологии, пишет «Коммерсантъ».

Россиян ограничат в использовании личных автомобилей
Фото: PixabayPixabay

По информации издания, в рамках стратегии планируется минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей.

Также «Ъ» пишет, что водителям, которые останутся верны личным автомобилям, предложат подумать о «совместном использовании транспортных средств» с другими гражданами.

Сообщение об утверждении транспортной стратегии было опубликовано на сайте правительства. Сам документ, который появится позже, носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию транспорта на следующие 15 лет. На эти цели планируется потратить 60 триллионов рублей.

В сентябре министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что ведомство разрабатывает масштабный проект по усовершенствованию системы общественного транспорта. Одним из важнейших нововведений станет запуск биометрии к 2024 году. Функцию распознавания лица введут для упрощения оплаты проезда и досмотра в аэропортах и на вокзалах.

Автоновости,Виталий Савельев,Газета "Коммерсантъ",
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