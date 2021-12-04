Серийный кроссовер BMW XM сохранит внешность концепта

BMW XM является важной для марки моделью, поскольку она станет не только первым гибридом М-подразделения, но и первым самостоятельным автомобилем спортивного суббренда после M1 родом из 1970-х годов, а также самым мощным вседорожником BMW. Сборка серийной версии должна начаться в США уже в следующем году — так баварцы отметят 50-летний юбилей M1 и самого подразделения BMW M. А самое интересное, что она будет выглядеть точно так же, как концепт. Почти.

Фото: BMW BMW

Как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в BMW, серийная версия гибридного кроссовера ХМ сохранит более 90 процентов дизайна концепта. Прежде всего, конечно, речь идет о необычной для марки двухэтажной оптике с узкими «бровями» ходовых огней и основными фарами под тонированным стеклом в угловатых нишах. И, разумеется, гигантских «ноздрях» радиаторной решётки. Глава М-подразделения Франциск ван Меель отметил, что электровседорожник ориентирован на нонконформистов и экстравертов — особенно тех, кто раньше не владел BMW. Основным рынком для ХМ станут США, но кроссовер будет продаваться по всему миру.