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1 час назад

Серийный кроссовер BMW XM сохранит внешность концепта

BMW XM является важной для марки моделью, поскольку она станет не только первым гибридом М-подразделения, но и первым самостоятельным автомобилем спортивного суббренда после M1 родом из 1970-х годов, а также самым мощным вседорожником BMW. Сборка серийной версии должна начаться в США уже в следующем году — так баварцы отметят 50-летний юбилей M1 и самого подразделения BMW M. А самое интересное, что она будет выглядеть точно так же, как концепт. Почти.

Серийный кроссовер BMW XM сохранит внешность концепта
Фото: BMWBMW

Как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в BMW, серийная версия гибридного кроссовера ХМ сохранит более 90 процентов дизайна концепта. Прежде всего, конечно, речь идет о необычной для марки двухэтажной оптике с узкими «бровями» ходовых огней и основными фарами под тонированным стеклом в угловатых нишах. И, разумеется, гигантских «ноздрях» радиаторной решётки. Глава М-подразделения Франциск ван Меель отметил, что электровседорожник ориентирован на нонконформистов и экстравертов — особенно тех, кто раньше не владел BMW. Основным рынком для ХМ станут США, но кроссовер будет продаваться по всему миру.

Производство гибридного кроссовера начнется в конце следующего года на заводе в городе Спартанбург штата Южная Каролина. Гибридная силовая установка на ХМ является своего рода компромиссом, поскольку это необходимо для того, чтобы вписать бензиновый мотор V8 в перспективные нормы выбросов. Вместе с электродвигателем она выдает 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, что на 115 сил больше, чем развивает V8 на суперседане BMW M5 CS. Запас хода на электротяге составляет 80 километров, а других подробностей о «технике» BMW пока не раскрывает.

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