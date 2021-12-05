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7 часов назад

Вирусолог Чумаков: в России могут ввести локдаун в случае опасности "омикрона"

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал URA.RU, при каких условиях в России введут новый локдаун. По его словам, ограничения могут ввести, если выяснится, что новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает тяжелую форму заболевания. "Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут", — сказал вирусолог. Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что необходимости вводить локдаун в России на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон" пока нет. Новый вариант коронавируса В.1.1.529, впоследствии получивший название "омикрон", был выявлен на прошлой неделе в Южной Африке. В дальнейшем случаи заражения им были зарегистрированы во многих странах, в том числе в ряде государств Европейского союза.

Вирусолог Чумаков: в России могут ввести локдаун в случае опасности "омикрона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Автоновости,Александр Бутенко,РАН,ЕС,
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