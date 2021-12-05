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1 час назад

В России планируют увеличить число авто, работающих на природном газе

Газовые заправки в России функционируют в убыток - к такому выводу пришли эксперты из данной сферы. И наблюдается данное явление на фоне большого количества заправочных пунктов.

В России увеличат число работающих на природном газе авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что перевод транспортных средств на газ осуществляется в рамках мер государственной поддержки. Недавно Виктор Зубков, занимающий должность главы Газпрома, сообщил, что данные льготы и специальные условия планируется расширять. Он также отметил, что группа уже сумела увеличить вазомоторную сеть в России.

Следующая цель в стратегии - рост числа автомобилей, работающих на природном газе. Зубков поделился статистикой, согласно которой в год на газ переводится 30 000 транспортных средств. Однако 12 000 из общего числа направлены из промышленности, а именно от заводов. Остальные 18 000 - переоборудуются самостоятельно компанией.

Данный показатель все еще небольшой, из-за малого количества ресурсов - только 680 млн рублей. По заявлению Зубкова, 3 млрд рублей будет хватать, чтобы расширить парк транспорта на газу.

Автоновости,Виктор Зубков,Газпром,
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