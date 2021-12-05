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2 часа назад

Genesis намекнул на скорый дебют конкурента BMW X6

Корейский премиум-бренд Genesis изящно намекнул на скорый дебют конкурента BMW X6. Вседорожник GV80 Coupe показали в виде масштабной модели в промо-ролике «Разговор о дизайне с Люком Донкервольке». Игрушечный вариант кросс-купе находится в третьем ряду сверху на стеллаже по соседству с обычным GV80, так что спутать новинку с чем-то ещё невозможно. По данным южнокорейских журналистов, премьера Genesis GV80 Coupe состоится в следующем году.

Genesis намекнул на скорый дебют конкурента BMW X6
Фото: Скрин видео, YouTube-канал Genesis WorldwideСкрин видео, YouTube-канал Genesis Worldwide

Линейка Genesis GV80 постепенно расширяется — в августе добавилась шестиместная версия, уже анонсировано роскошное четырёхместное исполнение со сдвинутыми назад креслами второго ряда.

Корейские журналисты полагают, что по технике GV80 Coupe окажется идентичен обычному кроссоверу, да и заметных перемен в дизайне не ожидается. Судя по импровизированному тизеру, до средней стойки «восьмидесятки» будут одинаковыми, но у кросс-купе немного уменьшится высота крыши, а корму спроектируют заново. Genesis GV80 Coupe бросит вызов «немцам»: Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8 и BMW X6.

Засветилась в ролике ещё одна ожидаемая новинка — большой электрокроссовер GV90. Впрочем, моделька максимально неинформативна — стёкла сделаны глухими, а весь корпус покрашен в матовую краску, так что детали рассмотреть нельзя.

Однако принадлежность именно к «девяностому» семейству де факто подтверждена: паркетник расположен в том же ряду, что и новый флагманский седан G90.

Автоновости,BMW X6,BMW,Audi,Mercedes-Benz,Люк Донкервольке,
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