Genesis намекнул на скорый дебют конкурента BMW X6

Корейский премиум-бренд Genesis изящно намекнул на скорый дебют конкурента BMW X6. Вседорожник GV80 Coupe показали в виде масштабной модели в промо-ролике «Разговор о дизайне с Люком Донкервольке». Игрушечный вариант кросс-купе находится в третьем ряду сверху на стеллаже по соседству с обычным GV80, так что спутать новинку с чем-то ещё невозможно. По данным южнокорейских журналистов, премьера Genesis GV80 Coupe состоится в следующем году.

Фото: Скрин видео, YouTube-канал Genesis Worldwide Скрин видео, YouTube-канал Genesis Worldwide

Линейка Genesis GV80 постепенно расширяется — в августе добавилась шестиместная версия, уже анонсировано роскошное четырёхместное исполнение со сдвинутыми назад креслами второго ряда.

Корейские журналисты полагают, что по технике GV80 Coupe окажется идентичен обычному кроссоверу, да и заметных перемен в дизайне не ожидается. Судя по импровизированному тизеру, до средней стойки «восьмидесятки» будут одинаковыми, но у кросс-купе немного уменьшится высота крыши, а корму спроектируют заново. Genesis GV80 Coupe бросит вызов «немцам»: Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8 и BMW X6.

Засветилась в ролике ещё одна ожидаемая новинка — большой электрокроссовер GV90. Впрочем, моделька максимально неинформативна — стёкла сделаны глухими, а весь корпус покрашен в матовую краску, так что детали рассмотреть нельзя.