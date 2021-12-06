Назван размер штрафа за парковку на желтой разметке в Москве

В Москве за парковку в местах, обозначенных желтой разметкой, нарушителей могут оштрафовать на 3 тысячи рублей. При этом зимой, когда разметка закрыта снегом и с трудом различима, такие штрафы не выписываются. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), комментируя смену разметки на городских парковках.

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Как правило, разметка в виде полукруга в начале или конце парковки наносится в местах выезда из дворов, заявили представители МАДИ. Стоящие на полукруге машины затрудняют проезд, ограничивают обзор знаков и сигналов светофора, что нередко приводит к ДТП. "Парковка на таких местах и ранее была запрещена Правилами дорожного движения, штрафы за это могли выписать инспекторы ГИБДД", - добавили в инспекции.

Желтая разметка 1.4 может применяться самостоятельно, без знака 3.27 "Остановка запрещена". В таком случае предусмотрен штраф 3 тысячи рублей (12.16 ч. 5 КоАП РФ), он может быть оплачен со скидкой 50 процентов. В зимнее время - если разметка закрыта снегом и неразличима, такие штрафы не выписываются. "Автомобилисты, в свою очередь, должны руководствоваться действием дорожных знаков и не забывать требования Правил дорожного движения о запрете остановки на пересечениях проезжих частей, пешеходных переходах и в местах выездов с прилегающих территорий", - резюмировали представители МАДИ.