Маск против господдержки при покупке электрокаров

Основатель Tesla Илон Маск выступил против законопроекта о расходах правительства США, который в том числе предусматривает финансовую поддержку на внедрение электромобилей. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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«Честно говоря, я бы свернул весь этот законопроект», — заявил Маск.

Он подчеркнул, что в целом отрицательно относится к каким-либо регулированиям со стороны государства, так как оно должно играть роль «судьи, а не игрока на поле».

В публикации отмечается, что законопроект, который уже был принят Палатой представителей США, предусматривает выделение налоговой субсидии в размере 12,5 тысячи долларов на покупку электромобилей, собранных на заводах, которые являются членами профсоюзов и используют аккумуляторы американского производства.

Ранее Маск продал более 934 тыс. акций своей компании Tesla на сумму в $1,01 млрд, тем самым он продолжил сокращать свою долю в компании.