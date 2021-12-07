Маск против господдержки при покупке электрокаров

Основатель Tesla Илон Маск выступил против законопроекта о расходах правительства США, который в том числе предусматривает финансовую поддержку на внедрение электромобилей. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Честно говоря, я бы свернул весь этот законопроект», — заявил Маск.
Он подчеркнул, что в целом отрицательно относится к каким-либо регулированиям со стороны государства, так как оно должно играть роль «судьи, а не игрока на поле».
В публикации отмечается, что законопроект, который уже был принят Палатой представителей США, предусматривает выделение налоговой субсидии в размере 12,5 тысячи долларов на покупку электромобилей, собранных на заводах, которые являются членами профсоюзов и используют аккумуляторы американского производства.
Ранее Маск продал более 934 тыс. акций своей компании Tesla на сумму в $1,01 млрд, тем самым он продолжил сокращать свою долю в компании.
С начала ноября предприниматель уже продал 10,1 млн акций на сумму в $10,9 млрд. Это произошло после опроса в Twitter по поводу того, стоит ли ему продать 10% принадлежащей ему доли в Tesla. Тогда большинство пользователей проголосовали за продажу активов.