Сколько пьяных водителей задержано в Москве за выходные?

Девять водителей были задержаны во время рейда "Нетрезвый водитель" в Москве за повторное управление в пьяном состоянии. Им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейда, проведенного в ночь с 4 на 5 декабря.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

В ходе мероприятия выявлено 63 нетрезвых водителя. Из них 27 - с признаками наркотического опьянения. 99 водителей отказались от медицинского освидетельствования. Им грозит та же ответственность, что и водителям с подтвержденным опьянением.