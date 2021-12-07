10-бальные пробки ожидаются в Москве 7 декабря. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня в столице ожидается снег, который будет временами переходить в мокрый, сообщает РИА Новости.
«Погода облачная, пройдёт снег, днем временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от -1 до +1 градуса, в Подмосковье — от -2 до +2 градусов», — заявил синоптик.
Кроме того, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица — вместе со снегом это приведет к дорожным заторам. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Леус добавил, что атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
Отметим, что Москву накрыл сильнейший снегопад с 1949 года. Согласно репортажу Первого канала, который опубликовали в Telegram-канале "Пул N3" снег будет идти до вечера.