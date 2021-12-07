10-бальные пробки ожидаются в Москве 7 декабря. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня в столице ожидается снег, который будет временами переходить в мокрый, сообщает РИА Новости.

«Погода облачная, пройдёт снег, днем временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от -1 до +1 градуса, в Подмосковье — от -2 до +2 градусов», — заявил синоптик.

Кроме того, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица — вместе со снегом это приведет к дорожным заторам. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Леус добавил, что атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.