Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
40 минут назад

Погода в Москве: Москвичам предрекли рекордные пробки

10-бальные пробки ожидаются в Москве 7 декабря. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня в столице ожидается снег, который будет временами переходить в мокрый, сообщает РИА Новости.

«Погода облачная, пройдёт снег, днем временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от -1 до +1 градуса, в Подмосковье — от -2 до +2 градусов», — заявил синоптик.

Кроме того, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица — вместе со снегом это приведет к дорожным заторам. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Леус добавил, что атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

Такого не было 70 лет: рекордный снегопад обрушился на Москву

Отметим, что Москву накрыл сильнейший снегопад с 1949 года. Согласно репортажу Первого канала, который опубликовали в Telegram-канале "Пул N3" снег будет идти до вечера.

Автоновости,Видео,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители