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2 часа назад

В ГИБДД напомнили о штрафе в 30 тысяч для водителей

Водители, которые не сдают свое водительское удостоверение после лишения прав и продолжают ездить с уже недействительным документом, могут получить большой штраф. В некоторых случаях водителям грозит до 15 суток ареста.

Россиянам напомнили о штрафе в 30 тысяч рублей для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кодексом об административных правонарушениях установлено, что в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о лишении прав водитель должен сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Если кто-то продолжает ездить с „приостановленным“ водительским удостоверением, то его действия могут быть квалифицированы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, обязательных работ от 100 до 200 часов или административного ареста на срок до 15 суток», — сообщается на официальном сайте ГИБДД.

Ранее в Госдуме РФ предложили штрафовать агрессивных водителей, которые регулярно попадаются на «опасном вождении». Согласно законопроекту, таких водителей ждет штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав сроком на один год.

Автоновости,Госдума,
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