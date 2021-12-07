Россиянам напомнили о штрафе в 30 тысяч рублей для водителей

«Кодексом об административных правонарушениях установлено, что в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о лишении прав водитель должен сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Если кто-то продолжает ездить с „приостановленным“ водительским удостоверением, то его действия могут быть квалифицированы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, обязательных работ от 100 до 200 часов или административного ареста на срок до 15 суток», — сообщается на официальном сайте ГИБДД.