Электрический Mini Cooper SE приедет в Россию весной

Компания Mini объявила стоимость электрического Cooper SE для российского рынка. Цена новинки составит 3,6 млн рублей, а продажи электромобиля начнутся уже весной следующего года.

Фото: ©BMW Group ©BMW Group

Mini Cooper SE будет доступен для заказа в двух комплектациях – базовой (Classic) и базовой с пакетом Electric, сообщает портал Tarantas news. Второй вариант за дополнительные 250 тыс. рублей включает систему навигации, камеру заднего вида, ассистента парковки, беспроводную зарядку для гаджетов, подогрев рулевого колеса, особые 17-дюймовые диски и другие опции.

Под капотом Cooper SE – 184-сильный электродвигатель с аккумулятором 33 кВт/ч. Запас хода от одной зарядки составляет 234 км. Производство моделей для российского рынка начнется в марте 2022 года.