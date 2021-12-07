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44 минуты назад

Электромобиль Mini Cooper SE поступит на российский рынок весной

Компания Mini объявила стоимость электрического Cooper SE для российского рынка. Цена новинки составит 3,6 млн рублей, а продажи электромобиля начнутся уже весной следующего года.

Электрический Mini Cooper SE приедет в Россию весной
Фото: ©BMW Group©BMW Group

Mini Cooper SE будет доступен для заказа в двух комплектациях – базовой (Classic) и базовой с пакетом Electric, сообщает портал Tarantas news. Второй вариант за дополнительные 250 тыс. рублей включает систему навигации, камеру заднего вида, ассистента парковки, беспроводную зарядку для гаджетов, подогрев рулевого колеса, особые 17-дюймовые диски и другие опции.

Под капотом Cooper SE – 184-сильный электродвигатель с аккумулятором 33 кВт/ч. Запас хода от одной зарядки составляет 234 км. Производство моделей для российского рынка начнется в марте 2022 года.

Как сообщал сайт Profile.ru, база Cooper SE основана на классическом Cooper с ДВС, а до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 7,3 с. Хетчбэк, выпускаемый с 2019 года, известен в других странах под названием Mini Electric.

Автоновости,Mini Cooper,
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