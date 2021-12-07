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2 часа назад

Лукашенко поручил заменить Maybach на Aurus в кредит от российского банка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить свой президентский автопарк. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Лукашенко поручил заменить президентский Maybach на Aurus
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сообщается, что Лукашенко решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и начать использовать автомобили Aurus. При этом закупать машины для белорусских властей собираются в кредит, который предоставит российский банк. Название банка не уточняется.

Alexander Migl/Wikimedia Commons

В России президентский автопарк состоит из автомобилей Aurus. Весной этого года была представлена «гражданская» версия седана Senat, которую оценили в 18 млн рублей. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый 4,4-литровый мотор V8 выдает 598 л.с, при этом электромотор мощностью 63 л.с. встроен в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Автоновости,Maybach,Алексей Венедиктов,Александр Лукашенко,Эхо Москвы,
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