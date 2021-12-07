Лукашенко поручил заменить президентский Maybach на Aurus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить свой президентский автопарк. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Сообщается, что Лукашенко решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и начать использовать автомобили Aurus. При этом закупать машины для белорусских властей собираются в кредит, который предоставит российский банк. Название банка не уточняется.
В России президентский автопарк состоит из автомобилей Aurus. Весной этого года была представлена «гражданская» версия седана Senat, которую оценили в 18 млн рублей. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый 4,4-литровый мотор V8 выдает 598 л.с, при этом электромотор мощностью 63 л.с. встроен в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.