Лукашенко поручил заменить президентский Maybach на Aurus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить свой президентский автопарк. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сообщается, что Лукашенко решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и начать использовать автомобили Aurus. При этом закупать машины для белорусских властей собираются в кредит, который предоставит российский банк. Название банка не уточняется.

Alexander Migl/Wikimedia Commons