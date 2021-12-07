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1 час назад

Детали для Lada и Aurus будут выпускать на одном заводе

В России собираются построить завод, который займется автоматизированной окраской и сборкой пластиковых деталей для автомобилей «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ и Aurus. На эти цели компания «Аутокомпонент Инжиниринг-3» получила займ в объеме 416,4 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Проекты развития», сообщили в пресс-службе фонда.

Детали для Lada и Aurus будут выпускать на одном заводе
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

На новом заводе планируется создать мощности для покраски не менее 4,5 млн изделий в год: внутренние и наружные дверные ручки, ложементы (подкладок) багажника, крыши, панели радиоприемника, щитков панели приборов. Сейчас эти изделия изготавливаются с использованием ручных операций. Предполагается наладить автоматизацию производства и повысить качество выпускаемой продукции, отметили в ФРП.

Также ФРП сообщил, что компания «Интэкспласт» из Тольятти с помощью 152,5 млн рублей построит завод и запустит производство комплектующих и сборочных узлов из пластмасс для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит «АвтоВАЗ». Производство пообещали сделать экологически чистым.

Компания «Аутокомпонент Инжиниринг-3» принадлежит итальянскому предпринимателю Джорджио Вердучи. Он владеет предприятием «Аутокомпонент Инжиниринг-2», которое специализируется на выпуске элементов для российских автозаводов.

Автоновости,УАЗ,Lada,Фонд развития промышленности,Автоваз,
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