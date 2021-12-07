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55 минут назад

Volvo работает над новым массовым кроссовером

По информации издания Autocar, компания Volvo работает над новым электрокроссовером, призванным стать главным локомотивом продаж марки в странах ЕС.

Volvo работает над новым массовым кроссовером
Фото: VolvoVolvo

Компактной модели присвоят имя, которое будет отличаться от нынешней системы индексации легковых Volvo. Машина выйдет сразу за среднеразмерным кроссовером XC90 нового поколения (его появление назначено на 2022 год).

Обе новые модели должны сыграть ключевую роль в реализации плана компании к середине десятилетия поднять долю электромобилей в общих продажах марки до 50%.

Компактный электрокроссовер Volvo будет базироваться на новой гибкой модульной платформе CMA, ориентированной на технологии связи и автономности. На сегодняшний день шасси только начинает внедряться в производство, на его базе выпускают один электромобиль - кроссовер новообразованного китайского премиум-бренда Zeekr 001 с батареями емкостью 86 и 100 кВтч, обеспечивающими автономность хода до 700 км.

Что касается дизайна, по информации издания, облик компактного электрокроссовер Volvo будет решен скорее в спортивном стиле, чем продиктован соображениями утилитарности.

Автоновости,Volvo,ЕС,
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