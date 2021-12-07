Kia показала первые изображения нового Carens

Компактный минивэн Kia Carens нового поколения станет четвертой моделью, которую Kia предложит на индийском рынке. В компании заявили, что модель создавалась с учетом растущих запросов и потребностей современных семей.
Компактный трехрядный минивэн получил фирменную решетку радиатора в современном исполнении и светодиодную оптику. Технические характеристики не сообщаются.
В салоне установлена передняя панель с футуристичным дизайном, в отделке дверей используются хромированные элементы. В центре передней панели расположена навигационная система с функциями телематики и дисплеем диагональю 10,25 дюйма.
Премьера нового Kia Carens состоится 16 декабря в Индии. Появится ли модель на других рынках, неизвестно.