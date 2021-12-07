Как изменились цены на китайские автомобили в РФ

Практически все автомобильные компании, представленные на рынке, ежемесячно корректируют цены на свои модели, причем большинство из них — в сторону увеличения. Портал «Китайские автомобили» выяснил, как изменилась стоимость автомобилей марок из КНР к началу декабря: большинство из них подорожали, причем некоторые — сразу на 300 тысяч рублей, однако нашлись и те, которые, напротив, стали дешевле.

Об изменениях в стоимости автомобилей Chery мы уже писали: бестселлеры марки за первую неделю декабря подорожали на 10 тысяч рублей. Haval переписал прайс-листы на четыре модели: Jolion, F7 и F7x и пикап Great Wall Poer прибавили по 50 тысяч во всех комплектациях. Например, самый продаваемый китайский автомобиль по состоянию на конец ноября, кроссовер Jolion, в настоящее время стоит от 1 379 000 до 1 869 000 рублей, а пикап Poer — от 2 499 000 до 2 649 000 рублей.

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Марка Geely оказалась единственной, у которой одна модель подешевела, а именно кроссоовер Atlas уходящего поколения в топовой комплектации: его стоимость снизилась на 100 тысяч рублей, до 1 951 990 рублей. Это объясняется прекращением продаж модели с 1,8-литровым турбомотором. Впрочем, скоро и сам Atlas покинет российский рынок — ранее сообщалось, что автомобиль останется в гамме до конца 2021 года, после чего его полностью заменит новый Atlas Pro.

Упомянутый Atlas Pro подорожал на 25 тысяч во всех версиях и стоит от 2 064 990 до 2 229 990 рублей. На 30 тысяч увеличилась стоимость Coolray, и на 20 тысяч рублей — Tugella .

Что касается других марок, то, например, у JAC увеличились цена на S7 во всех комплектациях, кроме базовой, — прибавка составила 30-60 тысяч рублей. Лифтбек J7 подорожал на 50-70 тысяч рублей, T6 — на 20 тысяч рублей, а единственный китайский электрокар в России, JAC iEV7S, прибавил разом 300 тысяч рублей и теперь стоит от 2 799 000 рублей. Более того, цена модели может вырасти еще сильнее при отмене нулевой пошлины на ввоз электромобилей в Россию с 2022 года.