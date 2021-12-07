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2 часа назад

Лукашенко пересядет с немецкого Maybach на российский Aurus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и пересесть на российский премиум-седан Aurus. При этом машины для белорусского лидера купят в кредит, который предоставит российский банк. Его название пока не уточняется. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале.

Лукашенко пересядет с немецкого Maybach на российский Aurus
Фото: ТАССТАСС

«Александр Лукашенко дал поручение заменить свой президентский автопарк, отказаться от немецкого Maybach и закупить Aurus. В кредит. Кредит предоставит российский банк», — сообщил Венедиктов.

Автомобили марки Aurus — это специально разработанные для перевозки первых лиц государства машины. Их начали разрабатывать в начале 2000-х годов в Елабуге. В 2018 году на Aurus впервые провезли президента России Владимира Путина. Доступные для покупки версии Aurus стоят от 24 млн рублей.

Автоновости,Maybach,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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