Лукашенко пересядет с немецкого Maybach на российский Aurus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и пересесть на российский премиум-седан Aurus. При этом машины для белорусского лидера купят в кредит, который предоставит российский банк. Его название пока не уточняется. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале.