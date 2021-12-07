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2 часа назад

В лесу обнаружили гигантское кладбище классических автомобилей

В Сети опубликовали видеозапись, сделанную в одном из лесов США. Автору ролика удалось отыскать огромное кладбище классических автомобилей, которое местные жители прозвали Old Car City (в переводе — старый автомобильный город). Под открытым небом находится более четырех тысяч транспортных средств разных поколений, которые занимают более 12 000 гектаров. Практически все машины находятся в ужасном состоянии, а некоторые и вовсе превратились в утиль.

В лесу обнаружили гигантское кладбище автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Первые автомобили появились в Old Car City в далеком 1931 году. Первоначально территорию использовали под свалку неисправных транспортных средств. Со временем количество заброшенных автомобилей настолько разрослось, что владельцы земли решили превратить их в масштабный арт-объект под открытым небом. По словам нынешнего хозяина заброшенной коллекции Дина Льюиса, в этом месте можно понаблюдать, «как техника сливается воедино с природой».

Среди «умирающих» автомобилей представлены разнообразные Ford Mustang и Camaro, Plymouth Superbird и Belvedere, а также несколько раритетных хот-родов.

Прогулявшись по территории, также можно обнаружить заржавевшие Dodge Charger и Challenger. Все автомобили никогда больше не выйдут на дороги, однако поклонникам классических моделей заброшенное кладбище несомненно придется по душе.

В начале декабря в Сети появился видеоролик, на котором запечатлели заброшенное «кладбище» Mercedes-Benz G-Class. На частной территории остались гнить около двух десятков «Гелендвагенов».

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