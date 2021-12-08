В Москве начали тестировать алкозамки

Идея алкозамков в России муссируется последние десять лет — если водитель пьян, устройство не даст ему запустить двигатель. В регионах уже проводились такие эксперименты. Почему до сих пор алкозамок не сделали обязательным?

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В Москве служебные автомобили начали оснащать алкозамками. Это пилотный проект, отмечает Дептранс. Из сообщения ведомства неясно, какого рода служебные автомобили принимают участие в эксперименте. Известно, что их будет десять штук, все их проверят в институте НАМИ. Подобную систему в случае успеха можно будет ставить в такси, курьерские авто, в машины корпоративных парков и так далее.

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Алкозамок представляет собой небольшой прибор, соединенный проводом с электроникой автомобиля. Водитель дышит в трубку, как при проверке с инспектором ДПС, если паров алкоголя не обнаружено — алкозамок позволит завести двигатель. В противном случае эта возможность блокируется, устройство еще и отправит оператору системы уведомление, что в трубку дышал нетрезвый водитель: там, где надо, сразу будут об этом знать.

Опасения водителей со временем ушли: теперь уже ясно, что на машине можно будет отвезти пьяного друга домой, можно использовать спиртовую омывайку, можно выпить кваса — алкозамок не заблокирует поездку. Баллончик или воздушный шарик с чистым воздухом к устройству прикладывать бесполезно — оно фиксирует давление и работает, только когда в него дует человек. Большой минус — в трубку все еще может подуть трезвый пассажир. Но идея все равно хорошая, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«У нас действует в стране программа «Снижение смертности на дорогах» с очень амбициозными целями. Мы стремимся к самым продвинутым странам Европы, которые вообще хотят добиться нулевых показателей смертности, но в нашей стране это очень тяжело в силу разных причин. Понятно, что один из ключевых источников дорожных проблем — это водители, которые садятся за руль пьяными. В целом ряде стран мира используются алкозамки, но хотелось бы мне, чтобы у нас эта практика введена была в действие, но, по всей видимости, у органов власти недостаточно уверенности в этих технологиях, и вот поэтому они продолжают тестировать».

Впрочем, эпопея с алкозамками в России продолжается с конца нулевых. Идея обсуждалась на разных уровнях, были эксперименты с водителями школьных автобусов в Татарстане и Ивановской области. В своем сообщении Дептранс пишет, что алкозамки — это международный тренд: в Швеции их тестировали еще в 2000 году, с 2013 года их ставят в Соединенных Штатах. Но нельзя не признать, что по-настоящему алкозамки еще нигде не работают. И в России тоже пока ничего для этого не готово — ни инфраструктура, ни законы, говорит председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков:

«Эти алкозамки ставятся в двух случаях. Первый — альтернатива административному наказанию за пьяную езду. Для того чтобы это определить, необходимы компании, фирмы, которые не просто поставят этот алкозамок за его счет, но и будут мониторить состояние этого алкозамка, то есть периодически проверять, передавать показатели правоохранителям. То есть это целая инфраструктура, у нас ее просто не существует. Второй случай — такие приборы ставят изначально на транспортные средства, которые перевозят, например, детей, опасные грузы. К сожалению, ни в первом, ни во втором случае у нас нет законодательной базы, правовых основ, которые могли бы реализовать эти принципы».