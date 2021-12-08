В России рекордно подорожал бензин

На 29 ноября с начала года бензин и дизтопливо на заправках подорожали в среднем на 8,5%, при этом накопленная инфляция составила 7,5%. В целом для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, передает « Коммерсант».

Однако, как сообщает издание, по итогам 2021 года рост цен на заправках может оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям начала года. 7 декабря Аи-92 и Аи-95 стоили 50,2 тысячи рублей и 51,3 тысячи рублей за тонну соответственно. При этом отмечается, что заметно подорожало зимнее дизтопливо, на которое переходят автовладельцы из-за наступления холодов. Сейчас оптовая цена зимнего дизтоплива находится недалеко от максимальных значений в 64 тысяч рублей за тонну.