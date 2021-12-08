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4 часа назад

Росстат: в России рекордно подорожал бензин

С начала года бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 8,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России рекордно подорожал бензин
Фото: URA.RUURA.RU

На 29 ноября с начала года бензин и дизтопливо на заправках подорожали в среднем на 8,5%, при этом накопленная инфляция составила 7,5%. В целом для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, передает «Коммерсант».

Однако, как сообщает издание, по итогам 2021 года рост цен на заправках может оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям начала года. 7 декабря Аи-92 и Аи-95 стоили 50,2 тысячи рублей и 51,3 тысячи рублей за тонну соответственно. При этом отмечается, что заметно подорожало зимнее дизтопливо, на которое переходят автовладельцы из-за наступления холодов. Сейчас оптовая цена зимнего дизтоплива находится недалеко от максимальных значений в 64 тысяч рублей за тонну.

Ранее Российский топливный союз (РТС) потребовал принять ряд мер для избежания роста цен в оптовом сегменте в следующем году. Об этом рассказал президент союза Евгений Аркуша. По его словам, экспорт морозостойкого дизельного топлива стоит вовсе запретить.
Автоновости,Евгений Аркуша,Росстат,
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