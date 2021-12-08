Власти проверят автодилеров Белоруссии и РФ на предмет сговора

Ранее продавцы машин в Белоруссии заявили, что не могут предоставить услуги гражданам России.
Они ссылались на договорённости с российскими дилерами, согласно которым продавать россиянам автомобили вообще нельзя, и предлагали «серые» обходные схемы.
Специалисты антимонопольных служб выяснят, есть ли в таких договорённостях признаки нарушения общих правил конкуренции, пишет Autonews.ru.
В Белоруссии уже заявили, что отказ дилера в продаже новых машин на территории республики гражданам Российской Федерации противоречит требованиям законодательства.