Власти проверят автодилеров Белоруссии и РФ на предмет сговора

Ранее продавцы машин в Белоруссии заявили, что не могут предоставить услуги гражданам России.

Фото: ТАСС ТАСС

Они ссылались на договорённости с российскими дилерами, согласно которым продавать россиянам автомобили вообще нельзя, и предлагали «серые» обходные схемы.

Специалисты антимонопольных служб выяснят, есть ли в таких договорённостях признаки нарушения общих правил конкуренции, пишет Autonews.ru.