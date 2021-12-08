Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
2 часа назад

XC20 или C20? Новый компактный электрокроссовер Volvo

Компания Volvo готовит компактный массовый электрокроссовер, продажи которого запланированы на 2022 год.

XC20 или C20? Новый компактный электрокроссовер Volvo
Фото: Volvo Volvo

Новинка, получившая имя XC20 или C20, будет построена на платформе SEA, разработанной совместно компаниями Volvo и Geely. Та же платформа лежит в основе универсала Zeekr 001, первой модели электромобильного бренда Geely. От нее новый кроссовер Volvo позаимствует также тяговые батареи емкостью 86 или 100 кВтч, обеспечивающие запас хода до 700 км.

Электрокроссовер Volvo получит обтекаемый силуэт и новый фирменный стиль, который дебютирует на кроссовере XC90 нового поколения.

В настоящее время Volvo выпускает электромобили C40 Recharge и XC40 Recharge, которые появятся на российском рынке в начале 2022 года.

Ранее в компании Volvo рассказали о планах к 2030 году полностью отказаться от производства машин с ДВС и перейти на выпуск исключительно электрических моделей.

Автоновости,Geely,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители