XC20 или C20? Новый компактный электрокроссовер Volvo

Компания Volvo готовит компактный массовый электрокроссовер, продажи которого запланированы на 2022 год.

Фото: Volvo Volvo

Новинка, получившая имя XC20 или C20, будет построена на платформе SEA, разработанной совместно компаниями Volvo и Geely. Та же платформа лежит в основе универсала Zeekr 001, первой модели электромобильного бренда Geely. От нее новый кроссовер Volvo позаимствует также тяговые батареи емкостью 86 или 100 кВтч, обеспечивающие запас хода до 700 км.

Электрокроссовер Volvo получит обтекаемый силуэт и новый фирменный стиль, который дебютирует на кроссовере XC90 нового поколения.

В настоящее время Volvo выпускает электромобили C40 Recharge и XC40 Recharge, которые появятся на российском рынке в начале 2022 года.