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1 час назад

Госдума может притормозить отмену обязательного техосмотра из-за поправок

В Госдуме усомнились, что законопроект об отмене обязательного техосмотра успеют принять до конца 2021 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в комитете Думы по транспорту.

Госдума может притормозить отмену обязательного техосмотра
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Там много изменений, так что срок точно будет больше. На данный момент нет информации, что он будет рассмотрен в декабре», — сказала Марина Финагина, помощница первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Законопроект прошел первое чтение 9 ноября. Изначально ожидалось, что второе чтение состоится через месяц, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по транспорту, член фракции «Единая Россия» Евгений Москвичев. Срок предоставления поправок в Думе назначали на 8 декабря.

Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются в личных целях. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц. Для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях для перевозки пассажиров, она будет обязательной. Проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины, которая старше четырех лет.

Автоновости,Павел Федяев,Евгений Москвичев,Единая Россия,Госдума,Газета.Ru,
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