Госдума может притормозить отмену обязательного техосмотра

В Госдуме усомнились, что законопроект об отмене обязательного техосмотра успеют принять до конца 2021 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в комитете Думы по транспорту.

«Там много изменений, так что срок точно будет больше. На данный момент нет информации, что он будет рассмотрен в декабре», — сказала Марина Финагина, помощница первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева .

Законопроект прошел первое чтение 9 ноября. Изначально ожидалось, что второе чтение состоится через месяц, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по транспорту, член фракции «Единая Россия» Евгений Москвичев . Срок предоставления поправок в Думе назначали на 8 декабря.

Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются в личных целях. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц. Для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях для перевозки пассажиров, она будет обязательной. Проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины, которая старше четырех лет.