На бывший завод Ford в Ленобласти нашелся покупатель

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что инвестор на площадку бывшего завода Ford во Всеволожске найден. Как сообщает ТАСС, Дрозденко не назвал нового собственника завода, однако заверил, что «это станет известно уже скоро». «Мы уже приступаем к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придет работать на эти производственные мощности», — добавил он. Предприятие простаивало с начала лета 2019 года, когда американская марка свернула сборку легковых автомобилей в России.

Фото: © Ford Sollers © Ford Sollers

На заводе Ford по Всеволожске до июня 2019 года собирали модели Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек. Уже больше двух лет предприятие пустует, однако, по заверениям губернатора Ленобласти, в скором времени туда переберется новый инвестор.

Что же касается Ford, то компания реструктуризировала бизнес в России для «формирования более конкурентоспособной бизнес-модели». Марка свернула производство и продажу всех легковых автомобилей в стране, а партнер «Форда», фирма Sollers, получила 51-процентную долю в совместном предприятии и с тех пор контролирует производство коммерческого Transit в Елабуге. Там же расположен бывший моторный завод марки, который в начале 2021 года «Соллерс Форд» выкупил у Ford Motor Company за 1,14 миллиарда рублей.

Осенью этого года глава «Соллерс Форд» Адиль Ширинов допустил возобновление сборки легковушек Ford в России «при правильной организации производства». Однако официально о возвращении марки в страну не сообщалось.