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1 час назад

Первый электрокар Lamborghini появится на рынке в 2027 году

Стефан Винкельманн, генеральный директор премиального бренда Lamborghini, подтвердил, что у бренда большие планы по электрификации транспортных средств. Первый полностью электрический автомобиль марки должен дебютировать через шесть лет.

Первый электрокар Lamborghini появится на рынке в 2027 году
Фото: Car.ruCar.ru

Руководитель отметил, что модельная линейка компании будет расширена, в нее войдут два суперкара и два более универсальных ТС, одним из них будет модернизированный Urus, а вторым - совершенно новая модель.

Винкельманн добавил, что вскоре инженеры начнут собирать гибридные автомобили, прежде чем полностью перейти на экологичные новинки. В случае появления синтетического топлива для ДВС не исключено, что компания продолжит выпускать и такие автомобили.

Каких-либо подробностей об ожидаемом в 2027 году авто в компании не раскрывают.

Автоновости,Lamborghini,Стефан Винкельманн,
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