Первый электрокар Lamborghini появится на рынке в 2027 году

Стефан Винкельманн, генеральный директор премиального бренда Lamborghini, подтвердил, что у бренда большие планы по электрификации транспортных средств. Первый полностью электрический автомобиль марки должен дебютировать через шесть лет.

Руководитель отметил, что модельная линейка компании будет расширена, в нее войдут два суперкара и два более универсальных ТС, одним из них будет модернизированный Urus, а вторым - совершенно новая модель.

Винкельманн добавил, что вскоре инженеры начнут собирать гибридные автомобили, прежде чем полностью перейти на экологичные новинки. В случае появления синтетического топлива для ДВС не исключено, что компания продолжит выпускать и такие автомобили.