Chery завалит россиян новыми кроссоверами

Компания Chery опубликовала примерный план по выходу новинок в России в 2022 году. Все четыре модели - кроссоверы.

Фото: Chery Chery

С февраля по апрель на рынок выйдет Exeed LX - кроссовер, представленный ещё в августе 2019 года. Он создан на базе Chery Tiggo 7, и отличается от донора не только внешностью и отделкой салона, но и силовым агрегатом: под капотом установлен 1.6 TGDi мощностью 197 л.с., спаренный с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - передний, как и у Tiggo 7.

В период с мая по июль должен появиться Chery Tiggo 4 Pro, который сертифицировали ещё в ноябре прошлого года, но по каким-то причинам до сих пор не довезли.

Для модели зарезервированы атмосферник мощностью 122 л.с. в паре 5-ступенчатой МКП или вариатором, и 147-сильный турбомотор 1.5 литра, агрегатированный преселективным "роботом" о шести ступенях. В Китае Tiggo 4 Pro (на родине кроссовер продают под названием Tiggo 5x) стоит от 69 900 до 85 900 юаней (813 000 - 1 000 000 рублей).

С августа по сентябрь привезут новинку - кроссовер Chery Omoda 5, дебютировавший на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом месяце. Для отечественного рынка модель, скорее всего, переименуют. Omoda 5 - представитель нового семейства Chery, которое позиционируется отдельно от Tiggo. По габаритам он сопоставим с Tiggo 5: Длина - 4400 мм, ширина - 1830 мм, высота - 1585 мм, размер колёсной базы - 2630 мм.

Omoda 5 комплектуется знакомым по старшим Tiggo и Exeed турбомотором мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатым "роботом". Анонсированы гибридная и электрическая версии.

Ну а поздней осенью (с октября и далее) обещают подвезти электрический кроссовер, но пока даже в компании не определились с моделью.

Это что касается новинок, но в течение 2022 года Chery также проведёт обновления уже присутствующих на нашем рынке моделей.