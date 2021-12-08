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1 час назад

ГИБДД подготовила для водителей «Новогоднюю памятку» со штрафами

В преддверии новогодних праздников московская Госавтоинспекция подготовила для водителей памятку. В ней указано о серьёзных наказаниях, предусмотренных за пьяную езду и прочие нарушения. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

ГИБДД составила "новогоднюю памятку" для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <...> Он несовместим с вождением автомобиля, — говорится в тексте публикации.

Автолюбителям напомнили, в частности, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования караются штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением прав на управление транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу.

За пьяную езду без прав нарушителям грозит такой же штраф на сумму 30 тысяч рублей, а также арест на 10–15 суток. Если же гражданин решится управлять автомобилем, будучи уже лишённым прав за нетрезвое вождение, его могут отправить под суд.

Россиянам напомнили о штрафе в 30 тысяч рублей для водителей

При этом в ГИБДД напоминают, что главной опасностью подобных нарушений законодательства является риск устроить смертельную аварию.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил о том, что если предложенный законопроект от ЛДПР о штрафах за агрессивное вождение станет правовой нормой, под неё могут попасть практически все мотоциклисты. Согласно предложенным нормам, за умышленное опасное вождение предлагается в первый раз штрафовать на 5 тысяч рублей, во второй — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительских прав на срок до одного года.
Автоновости,Петр Шкуматов,ГИБДД,ЛДПР,
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