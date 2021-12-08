Как предотвратить появление пыли в салоне авто

Пыль в салоне автомобиля может накапливаться не только в летний сезон. Эксперты назвали способ, который поможет предотвратить такую проблему.

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Как правило, автомобилисты в борьбе с пылью в салоне используют самый простой способ - протирают центральную консоль тряпкой из микрофибры или специальными салфетками. Но есть другой метод, который предотвратит попадание пыли в автомобиль.

Обращение к инструкции по эксплуатации в некоторых случаях является полезным. Именно здесь можно узнать, по каким причинам в салоне образуется пыль. К примеру, АвтоВАЗ указывает на то, что во время движения вентилятор печки следует включать на 1 скорость. Так в салоне образуется избыточное давление, препятствующее накоплению пыли.