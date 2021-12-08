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1 час назад

Как предотвратить появление пыли в салоне авто

Пыль в салоне автомобиля может накапливаться не только в летний сезон. Эксперты назвали способ, который поможет предотвратить такую проблему.

Как предотвратить появление пыли в салоне авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как правило, автомобилисты в борьбе с пылью в салоне используют самый простой способ - протирают центральную консоль тряпкой из микрофибры или специальными салфетками. Но есть другой метод, который предотвратит попадание пыли в автомобиль.

Обращение к инструкции по эксплуатации в некоторых случаях является полезным. Именно здесь можно узнать, по каким причинам в салоне образуется пыль. К примеру, АвтоВАЗ указывает на то, что во время движения вентилятор печки следует включать на 1 скорость. Так в салоне образуется избыточное давление, препятствующее накоплению пыли.

Если транспортное средство оснащено климат-контролем, настройка положения проводится автоматически. При эксплуатации в летний сезон следует ставить заслонку в максимальное положение "холодно". Этот же способ позволяет предотвратить запотевание стекол.

Автоновости,Автоваз,
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