83-летний ГАЗ без пробега продают в Москве за 6,5 миллиона рублей

На сайте Авто.ру в Москве выставили на продажу легендарный ГАЗ M1 образца 1938 года. «Молотовец-первый» во времена СССР использовали сотрудники НКВД для перевозки арестантов, за что автомобиль получил прозвище «Черный воронок». После восстановительных работ, которые провели несколько лет назад, ГАЗ M1 проехал всего 160 километров. Расстаться с легендарным автомобилем продавец готов за 6,5 миллиона рублей.

Фото: ГАЗ M1 © Авто.ру ГАЗ M1 © Авто.ру

Под капотом ГАЗ M1 находится 3,3-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 50 лошадиных сил. Однако в СССР гражданские «Молотовцы» комплектовали моторами объемом 3,6 и 3,9-литра. А для сотрудников НКВД «Черные Воронки» оборудовали восьмициллиндровым агрегатом от Ford. Помимо правоохранительных органов, ГАЗ M1 эксплуатировали службы такси, а после начала Великой отечественной войны автомобили массово отправили на фронт, где их использовали военнослужащие Красной армии и военные корреспонденты.

В послевоенные годы «Молотовцами» награждали советских граждан за заслуги перед Отечеством. Просто приобрести автомобили во времена СССР было невозможно. По словам продавца, выставленный на продажу ГАЗ M1 прошел глубокую реставрацию, в ходе которой машине вернули аутентичное состояние.

Расстаться с культовым транспортным средством с пробегом 160 километров владелец готов за 6,5 миллиона рублей.