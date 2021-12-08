Автоэксперт рассказал, как избежать пожаров в автомобилях

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, из-за чего происходят возгорания в машинах и как избежать этого.

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— Это очень простая история. В машине включаются печки, включается много потребителей электроэнергии. И дефекты в проводке, которые не были заметны летом, проявляют себя зимой, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

По словам специалиста, автомобилистам стоит следить за тем, чтобы везде, где необходимо, находились предохранители нужного номинала. А в случае появления малейших неполадок стоит проверить автомобиль у мастеров, так как только они могут установить, исправна ли проводка.

По данным МЧС, в Санкт-Петербурге за текущий год сгорело 456 автомобилей. В ведомстве отметили, что больше половины пожаров — 238 — произошло из-за нарушения правил эксплуатации машин. Еще одна распространенная причина пожаров в машинах — нарушение правил пользования электрооборудованием.