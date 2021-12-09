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3 часа назад

Россиянам предрекли затяжной дефицит авто

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что дефицит машин в дилерских центрах страны затянется на первый квартал 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам предрекли затяжной дефицит авто
Фото: ТАССТАСС

«И дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, - заявили в ассоциации.

В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor, российский «АвтоВАЗ» и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем и компонентов. В последнее время автомобильным концернам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

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Глава GS Nanotech Олег Ким отмечал, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.

Работа некоторых линий на фабриках по производству чипов распланирована на год вперед.

Эксперты считают, что цены на новые авто в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17 процентов, до 1,96 миллиона рублей.

«Известия» писали, что в октябре 2022-го количество запрошенных россиянами кредитов на авто с пробегом впервые в истории превысило число заявок на новые машины - 402,8 тысячи против 328,6 тысячи. Эксперты объяснили это и дефицитом новых авто, и ростом цен, и снижением доходов населения.

Автоновости,Volkswagen,Олег Ким,VolksWagen,Ford,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Автоваз,газета "Известия",
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