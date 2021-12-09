Россиянам предрекли затяжной дефицит авто

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что дефицит машин в дилерских центрах страны затянется на первый квартал 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«И дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, - заявили в ассоциации.

В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor, российский «АвтоВАЗ» и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем и компонентов. В последнее время автомобильным концернам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

Глава GS Nanotech Олег Ким отмечал, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.

Работа некоторых линий на фабриках по производству чипов распланирована на год вперед.

Эксперты считают, что цены на новые авто в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17 процентов, до 1,96 миллиона рублей.