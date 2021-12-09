Российский миллиардер вложился в проект электромобиля «Кама»

Инвестор и предприниматель Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля «Кама», сообщают «Ведомости».

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Бизнесмен, который входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии «Форбс», присоединился к консорциуму инвесторов. Отмечается, что ранее проект развивался при участии «КамАЗа», но теперь стал отдельным стартапом.

Первый прототип «Кама-1» был разработан «КамАЗом» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Модель представили в Москве в конце 2020 года. Кроссовер длиной 3,4 м оснастили 33-киловаттным литий-ионным аккумулятором и электромотором мощностью 80 кВт, а также интеллектуальной системой помощи водителю третьего уровня. Создатели машины заявили, что на одном заряде батареи она способна проехать до 250 км.