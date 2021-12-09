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3 часа назад

Российский миллиардер вложился в проект легковушки «КамАЗа»

Инвестор и предприниматель Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля «Кама», сообщают «Ведомости».

Российский миллиардер вложился в проект электромобиля «Кама»
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Бизнесмен, который входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии «Форбс», присоединился к консорциуму инвесторов. Отмечается, что ранее проект развивался при участии «КамАЗа», но теперь стал отдельным стартапом.

Первый прототип «Кама-1» был разработан «КамАЗом» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Модель представили в Москве в конце 2020 года. Кроссовер длиной 3,4 м оснастили 33-киловаттным литий-ионным аккумулятором и электромотором мощностью 80 кВт, а также интеллектуальной системой помощи водителю третьего уровня. Создатели машины заявили, что на одном заряде батареи она способна проехать до 250 км.

В сентябре этого года на «КамАЗе» рассказывали «Газете.Ru», что на заводе перешли от стадии разработки к подготовке серийного выпуска городских электрокаров, а производство планировалось начать не ранее 2024-2025 года. Электромобиль оценивали в 1-1,3 млн рублей.

Автоновости,Рубен Варданян,Камаз,Ведомости,Forbes,Газета.Ru,
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