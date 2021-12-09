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2 часа назад

У Hyundai Santa Fe появилась роскошная версия

В Южной Корее начались продажи среднеразмерного кроссовера Hyundai Santa Fe в варианте 2022 модельного года. Главное новшество - в гамме автомобиля появился вариант с 6-местной компоновкой салона, до сих пор Santa Fe предлагали только с 5 или 7 местами.

У Hyundai Santa Fe появилась роскошная версия
Фото: HyundaiHyundai

6-местное исполнение отличается индивидуальными креслами повышенной комфортности на втором ряду (вместо трехместного дивана). Такая версия доступна для всех модификаций модели, но за нее придется дополнительно выложить 750 тысяч вон (47 000 рублей).

Hyundai

Одновременно компания модернизировала 2,2-литровый дизельный двигатель Santa Fe - он теперь отвечает более высокому экологическому классу, т.е. производит меньше вредных выбросов.

Базовая комплектация Santa Fe Exclusive улучшена за счет увеличенного экрана медиасистемы (10,25 дюйма), также в нее включены электропривод дверцы багажника, датчик дождя и лобовое стекло с защитой от пропускания УФ-лучей.

В Корее по-прежнему предлагают Santa Fe с бензиновым мотором 2,5 л (281 л.с.) и с гибридной установкой параллельного типа, составленной "вокруг" 1,6-литрового бензинового турбо, совокупная мощность системы составляет 227 л.с. Гибрид предлагается в передне- и полноприводном вариантах.

Цены на Hyundai Santa Fe 2022 модельного года в Корее начинаются от 31 560 000 вон (1 974 000 рублей), прибавка относительно машины уходящего образца составила 6%.

Для нужд российского рынка Hyundai Santa Fe производят на мощностях завода "Автотор" в Калининграде, у нас модель предлагают с бензиновыми двигателями 2.5 (180 л.с.), 3.5 (249 л.с.), а также с турбодизелем 2.2 (200 л.с.). Шестиместное исполнение в России не появится.

Автоновости,Hyundai Santa Fe,Hyundai,
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