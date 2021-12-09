Jeep Wrangler: для Европы оставлен только гибрид

Компания Jeep открыла в Европе прием заказов на новый Wrangler 4xe 2022 модельного года. Теперь эта модель будет предлагаться европейским покупателям только в версии подключаемого гибрида. Согласно плану марки, к 2025 году 70% всех автомобилей Jeep, продаваемых в мире, должны быть оснащены электрифицированным силовым агрегатом.

Фото: Jeep Jeep

«Новый Wrangler 4xe – самый экологичный Wrangler за всю историю Jeep. Существенно выросли эксплуатационные показатели: общая мощность системы привода составляет 380 л.с., максимальный крутящий момент – 637 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, – говорится в сообщении компании. – Силовой агрегат Jeep Wrangler 4xe объединяет два электромотора, двухлитровый двигатель I-4 и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач».