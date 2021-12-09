Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
3 часа назад

Jeep Wrangler: для Европы оставлен только гибрид

Компания Jeep открыла в Европе прием заказов на новый Wrangler 4xe 2022 модельного года. Теперь эта модель будет предлагаться европейским покупателям только в версии подключаемого гибрида. Согласно плану марки, к 2025 году 70% всех автомобилей Jeep, продаваемых в мире, должны быть оснащены электрифицированным силовым агрегатом.

Jeep Wrangler: для Европы оставлен только гибрид
Фото: JeepJeep

«Новый Wrangler 4xe – самый экологичный Wrangler за всю историю Jeep. Существенно выросли эксплуатационные показатели: общая мощность системы привода составляет 380 л.с., максимальный крутящий момент – 637 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, – говорится в сообщении компании. – Силовой агрегат Jeep Wrangler 4xe объединяет два электромотора, двухлитровый двигатель I-4 и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач».

Для автомобилей 2022 модельного года будут доступны также новые конфигурации, включая ветровое стекло Jeep Performance Parts (JPP) Gorilla Glass, откидная крышу Sunrider Flip от Mopar, а также специальные цвета.

Автоновости,Jeep Wrangler,Jeep,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители