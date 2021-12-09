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1 час назад

7‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы

Пробки в 7 баллов из 10 возможных зафиксированы на дорогах Москвы на данный момент.

7‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К вечеру ситуация в городе осложнится до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Бордовым цветом обозначено движение в самом центре города – в Оружейном переулке, на Мясницкой и Садово-Спасской улицах. Также проблемы с трафиком наблюдаются на набережных Москвы-реки.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, сейчас движение затруднено на Лужнецкой эстакаде, внешней стороне ТТК. А также на улице Нижняя Масловка, внешней стороне ТТК и на внутренней стороне 14-го км МКАД.К 18 часам плотность движения вырастет до 9 баллов, а к 20 часам составит 8 баллов.

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