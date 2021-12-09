7‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы

Пробки в 7 баллов из 10 возможных зафиксированы на дорогах Москвы на данный момент.

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К вечеру ситуация в городе осложнится до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Бордовым цветом обозначено движение в самом центре города – в Оружейном переулке, на Мясницкой и Садово-Спасской улицах. Также проблемы с трафиком наблюдаются на набережных Москвы-реки.