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1 час назад

BMW подсветит огромные "ноздри" своих моделей

В рамках презентации концепта BMW XM - электрического суперкроссовера, который отправится в серийное производство в начале 2023 года, - Фрэнк ван Меел, босс подразделения BMW M, рассказал в беседе c Driveng несколько подробностей о дизайне будущих моделей марки.

BMW подсветит огромные "ноздри" своих моделей
Фото: BMWBMW

Особенностью BMW XM стала оптика: узкие алмазоподобные дневные ходовые огни и фары уровнем ниже, скрытые за затемнённой стеклянной панелью. Также кроссовер получил решётку радиатора с подсветкой. По словам представителя BMW M, эти элементы будут сохранены на серийной машине, так как они являются "определяющими для нового понятия роскоши не только для M-моделей, но и для марки в целом".

"Мы определённо увидим в будущем всё больше и больше моделей с подсвеченной решёткой", - добавил Фрэнк ван Меел.

Слова ван Меела подтверждают фотографии, опубликованные сертификационным органом КНР, на которых запечатлён электрический BMW i3 с решёткой радиатора с подсветкой. С номенклатурой наименования новинки предстоит разобраться: напомним, что у BMW уже есть модель i3 - это электрический хэтчбек.

autohome.com.cn
Автоновости,BMW i3,BMW,
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