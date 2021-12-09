Как убить автомобиль: 7 вредных привычек

Школа вождения далеко позади, заветные корочки в бумажнике, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Чем дольше за рулем, тем больше формируется вредных водительских привычек. Неправильная эксплуатация, игнорирование предупреждающих сигналов автомобиля, пренебрежение своевременным ремонтом могут привести к возникновению аварийных ситуаций и быстрому износу транспортного средства.

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Среди многообразия вредных привычек автовладельцев можно выделить 7 основных, которые незаметно убивают автомобиль. Также вы можете прочитать статью о разновидностях наклеек на грузовые автомобили.

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Незаправленный топливный бак

Топ водительских привычек открывает на первый взгляд безобидная модель поведения большинства водителей.

Откладывание заправки авто «на потом» объясняется экономией средств и времени. Хотя экономия эта очень сомнительная: из-за отсутствия бензина в топливном баке насосы перегреваются и выходят из строя. В полупустом резервуаре на дно оседают грязь и конденсат, которые впоследствии попадают в топливопровод, вызывая коррозию. Нужно по возможности заливать высокооктановый бензин «до полного».

Резкий старт и торможение

Результатом второй водительской привычки может стать износ коробки передач, двигателя, тормозных колодок и дисков. Причиной поломки такого количества запчастей служит пробуксовка, дрифт, быстрый старт, резкое торможение. Подобные ненужные маневры приводят к перегреву трансмиссионной жидкости. Для охлаждения деталей необходимо проехать несколько метров на сниженных оборотах.

Перегруз автомобиля

Садоводы, путешественники-автолюбители грешат желанием все уложить в машину (еще на нее) и увезти за один рейс. У каждого автомобиля есть допустимый вес груза, при котором авто сохраняет технические характеристики. Превышение заявленного объема багажника нагружает все системы автомобиля: движок, подвеску, рулевую систему, систему торможения. Кроме того, изрядно потяжелевшая машина теряет свою маневренность. Она дольше набирает скорость, теряет устойчивость на поворотах, увеличивает тормозной путь.

Отсутствие контроля за состоянием колес

Необходимо поддерживать рекомендованное инструкцией по эксплуатации автотранспортного средства давление в шинах. Улучшит управляемость машины и сцепление с дорожным покрытием своевременная замена покрышек. Важно хранить автомобильную резину правильно до наступления сезона: в прохладном сухом месте, стопками (шины с дисками) или вертикально на стеллажах (без дисков). Не стоит использовать покрышки со сбитыми шипами или стертой «липучкой».

Неправильное обращение с механической коробкой передач

Нарушение условий эксплуатации трансмиссии гарантированно приведет к ремонту. Владельцы «механики» во время передвижения по городу часто оставляют руку на рычаге трансмиссии. Так гораздо удобнее переключать скорость, но подобная ошибка приводит к созданию длительного давления на вилку переключения передач. Она в свою очередь приводит в движение муфту. Между ведомым валом и шестернями возникает трение, ускоряющее износ КПП. «Убивает» механическую трансмиссию и нога, зажимающая педаль сцепления на каждом светофоре.

Игнорирование стояночного тормоза

«Р» - провал. Во время парковки специальный рычаг входит в стопорную шайбу, накрученную на шестерню, и блокирует ее. Заблокированный вращательный элемент не позволит передним колесам двигаться, но гравитацию никто не отменял. Машина, оставленная на малейшей неровности, начнет скатываться. Чтобы правильно, а главное, безопасно припарковать авто, обязательно нужно использовать ручной тормоз. Это позволит избежать неприятностей и продлить жизнь элементов автоматической коробки переключения передач.

Непрогретый двигатель

Передвижение в неразогретом транспортном средстве является не просто вредной привычкой, а фатальной ошибкой. Бытует мнение, что современные двигатели не нужно разогревать, но это не так. Слишком сильное желание водителя поскорее рвануть с места может закончиться серьезной поломкой двигателя. Необходимо время (особенно зимой), чтобы все детали мотора равномерно прогрелись, а масло обрело текучесть. Оптимальная температура агрегата составляет 90 °С, но если летом такой показатель достигается за 1-2 минуты, то с приходом холодов время, потраченное на разогрев, увеличивается. В сильные морозы рекомендуется использовать одеяло для двигателя.