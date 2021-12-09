Автоводителей предупредили о неожиданном штрафе

Если автомобилист сдавал экзамен на водительские права на машине с автоматической трансмиссией, то за езду на механике он может получить штраф. Об этом предупредил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram.

По его словам, обучение на механику и автомат является разным. Так, после второго выдают водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять «АТ» (automatic transmission).

Если автомобилист с такой отметкой в документе будет управлять машиной с механической коробкой передач, то в соответствии со статьей 12.7 КоАП может получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, который не имеет на это права.