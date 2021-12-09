Bugatti запустила программу персонализации Sur Mesure

Автопроизодитель Bugatti запустил программу персонализации. Новое предложение обозначили как Sur Mesure.

Фото: Car.ru Car.ru

Компания Bugatti будет предлагать своим клиентам, которые приобретают гиперкары или владеют ими, новую опцию - программу персонализации. Как отмечает производитель, она будет направлена на создание индивидуального образа транспортного средства.

Первый автомобиль в рамках новой программы - Chiron Pur Sport, в оснащении которого предусмотрен силовой агрегат производительностью 1500 л.с. Автомобиль был посвящен Гран-При Франции, на котором Type 51 сумел одержать победу в 1931 году.

Машина получила новый окрас кузова в 2 оттенках. На поверхность нанесли номер 32. Еще одна надпись выполнена в красном цвете - "EB". Аналогичное оформление можно заметить и в салоне автомобиля. На центральной консоли есть панель из алюминия черного цвета. На ней предусмотрена серебристая надпись.