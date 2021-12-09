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1 час назад

Bugatti запустила программу персонализации Sur Mesure

Автопроизодитель Bugatti запустил программу персонализации. Новое предложение обозначили как Sur Mesure.

Bugatti запустила программу персонализации Sur Mesure
Фото: Car.ruCar.ru

Компания Bugatti будет предлагать своим клиентам, которые приобретают гиперкары или владеют ими, новую опцию - программу персонализации. Как отмечает производитель, она будет направлена на создание индивидуального образа транспортного средства.

Первый автомобиль в рамках новой программы - Chiron Pur Sport, в оснащении которого предусмотрен силовой агрегат производительностью 1500 л.с. Автомобиль был посвящен Гран-При Франции, на котором Type 51 сумел одержать победу в 1931 году.

Машина получила новый окрас кузова в 2 оттенках. На поверхность нанесли номер 32. Еще одна надпись выполнена в красном цвете - "EB". Аналогичное оформление можно заметить и в салоне автомобиля. На центральной консоли есть панель из алюминия черного цвета. На ней предусмотрена серебристая надпись.

В компании отметили, что клиенты марки Bugatti могут рассчитывать на неограниченные возможности по оформлению машин.

Автоновости,Bugatti,
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