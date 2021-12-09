Названы основные причины ДТП в Москве

Самыми частыми причинами автоаварий в Москве являются столкновения и наезды на пешеходов, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Телеграм-канале.

За 11 месяцев в столице зарегистрировано более 7,7 тысячи ДТП. В них погибли 323 человека, в том числе 10 детей. Еще почти 8,8 тысячи человек пострадали (из них 758 – дети).