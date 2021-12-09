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1 час назад

В столичной Госавтоинспекции назвали самые частые причины ДТП

Самыми частыми причинами автоаварий в Москве являются столкновения и наезды на пешеходов, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Телеграм-канале.

Названы основные причины ДТП в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Преобладающими видами дорожных аварий являются столкновения и наезды на пешеходов», - сообщили в ГИБДД.

За 11 месяцев в столице зарегистрировано более 7,7 тысячи ДТП. В них погибли 323 человека, в том числе 10 детей. Еще почти 8,8 тысячи человек пострадали (из них 758 – дети).

Самыми частыми нарушениями ПДД, которые привели к гибели или травмированию людей, стали несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также нарушение правил перестроения.

Автоновости,ГИБДД,
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