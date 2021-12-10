Европа ударила по Uber

Еврокомиссия решила ударить по Uber и другим сервисам, относящимся к «гиг-экономике» (агрегаторам такси, сервисам доставки), разработав новые правила их работы на территории Евросоюза ( ЕС ), пишет CNBC.

Главное нововведение касается статуса работников сервисов, например, водителей такси, курьеров уборщиков и тренеров по фитнесу. За ними предлагается закрепить право на полноценный прием в штат компаний, что в свою очередь будет означать наличие фиксированной и гарантированной зарплаты, отпусков, пособий по безработице в случае увольнения.