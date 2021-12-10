Ford прекратил производство дизельных кроссоверов Kuga

Автопроизводитель Ford прекратил сборку автомобилей модели Kuga. Речь идет о дизельных модификациях машины.
Компания Ford решила пересмотреть моторную гамму модели Kuga. Поэтому клиентам больше не будут предлагаться версии с силовыми установками объемом 1.5 и 2.0 литра, работающими на дизеле. Представители бренда сообщают, что такое решение было принято из-за роста спроса на электрифицированные модели.
Сейчас модель Kuga предлагается только с 1.5-литровым агрегатом производительностью 148 л.с. Есть и гибридные исполнения мощностью 187 и 222 л.с. На данный момент в линейке производителя есть модель, которую все еще можно приобрести с дизельными установками. Речь идет об автомобиле Focus.
В агентстве SMMT отмечают, что реализация новых автомобилей в этом году выросла, но спрос на дизельные версии резко упал. Машины с бензиновыми моторами тоже не пользуются былым спросом - продажи упали на 14,8%. Отказ от дизельных установок становится частой практикой в последнее время - аналогичное решение приняли компании Volvo и Mazda.