Власти поднимут пошлину за тюнинг автомобилей

Правительство собирается увеличить размер пошлины за утверждение внесения изменений в конструкцию транспортного средства (ТС). Комиссия о законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, сообщает «Российская газета».
Государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности предлагается поднять с 800 руб. до 1500 руб.
Вместе с этим предполагается появление пошлины в размере 1000 руб. за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации ТС. Сейчас такое разрешение выдается бесплатно.
Также проектом устанавливается госпошлина за выдачу свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов в размере 1500 руб. Пошлину также придется оплачивать в случае выдачи свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность, а пошлина за его продление составит 1000 руб.