Власти поднимут пошлину за тюнинг автомобилей

Правительство собирается увеличить размер пошлины за утверждение внесения изменений в конструкцию транспортного средства (ТС). Комиссия о законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, сообщает «Российская газета».

Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru» Алина Распопова/«Газета.Ru»

Государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности предлагается поднять с 800 руб. до 1500 руб.

Вместе с этим предполагается появление пошлины в размере 1000 руб. за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации ТС. Сейчас такое разрешение выдается бесплатно.