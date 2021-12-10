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1 час назад

Тюнинг автомобилей подорожает

Правительство собирается увеличить размер пошлины за утверждение внесения изменений в конструкцию транспортного средства (ТС). Комиссия о законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, сообщает «Российская газета».

Власти поднимут пошлину за тюнинг автомобилей
Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»Алина Распопова/«Газета.Ru»

Государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности предлагается поднять с 800 руб. до 1500 руб.

Вместе с этим предполагается появление пошлины в размере 1000 руб. за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации ТС. Сейчас такое разрешение выдается бесплатно.

Также проектом устанавливается госпошлина за выдачу свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов в размере 1500 руб. Пошлину также придется оплачивать в случае выдачи свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность, а пошлина за его продление составит 1000 руб.

Автоновости,"Российская газета",
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