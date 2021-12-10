Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Японцам привезли УАЗы за 2,5 млн рублей. Налажены официальные поставки

Любви и преданности японцев внедорожникам Ульяновского автозавода можно только позавидовать: жители этой страны скупают их моментально. Импортёр Le Parnass рассказал о партии ввезённых "Буханок" и "Хантера".

Официальные поставки: японцам привезли УАЗы за 2,5 млн рублей
Фото: blog.le-parnass.comblog.le-parnass.com

На острова доставили три "Буханки", две из которых с экспедиционным багажником на крыше, и "Хантер" в исполнении "Экспедиция" с ярко-оранжевым окрасом кузова, защитой днища, электрической лебёдкой, силовыми бамперами.

Цена на фургон в Японии начинается от 3,9 млн йен (около 2,5 млн рублей), стоимость "Хантера" - 3,72 млн йен (2,4 млн рублей). В сообщении импортёра отмечается, что этот прайс меньше, чем ранее, так как закупочная цена оказалась ниже из-за ослабевшего рубля. В России авто стоят в два раза меньше.

В компании извинились за то, что некоторым клиентам пришлось ждать дольше оговоренных сроков. Заминка с доставкой произошла по причине логистических трудностей, вызванных ковидными ограничениями: машины пришлось везти на автовозе до Владивостока, а не по Транссибирской магистрали, как планировалось изначально.

Однако поставленные УАЗы не главная новость. В компании Le Parnass рассказали, что им удалось после четырёх лет переговоров достичь соглашения с Ульяновским автозаводом на поставку внедорожников, то есть стать официальным дилером УАЗ в Японии.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители