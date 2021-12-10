До 15 тысяч: водителей предупредили о штрафах

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский напомнил, что водителям, сдававшим экзамен на права на «автомате», грозит до 15 тыс. рублей штрафа за езду на «механике». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Шумский отметил, что водители, во время обучения ездившие на машине с автоматической коробкой передач, получают права с пометкой «АТ».

Обучение на механической коробке и на «автомате» идет по разным программам, поэтому за поездку с отметкой «АТ» на «механике» грозит штраф от пяти до 15 тыс. рублей.

«Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», - объяснил Шумский.

Ранее стало известно о поправках к ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать россиян за защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и горящую лампочку Check Engine.

Новые правила планируют ввести весной 2022 года. Они заметно расширят список технических неисправностей и условий, при которых ездить на машине будет запрещено.

Если хотя бы одно нарушение из списка будет выявлено, инспектор оформит протокол по административной статье 12.5 (от штрафа в 500 рублей до лишения прав).