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1 час назад

До 15 тысяч: водителей предупредили о штрафах за смену машины

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский напомнил, что водителям, сдававшим экзамен на права на «автомате», грозит до 15 тыс. рублей штрафа за езду на «механике». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

До 15 тысяч: водителей предупредили о штрафах
Фото: public domainpublic domain

Шумский отметил, что водители, во время обучения ездившие на машине с автоматической коробкой передач, получают права с пометкой «АТ».

Обучение на механической коробке и на «автомате» идет по разным программам, поэтому за поездку с отметкой «АТ» на «механике» грозит штраф от пяти до 15 тыс. рублей.

«Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», - объяснил Шумский.

Ранее стало известно о поправках к ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать россиян за защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и горящую лампочку Check Engine.

Водители стали самыми нужными работниками года

Новые правила планируют ввести весной 2022 года. Они заметно расширят список технических неисправностей и условий, при которых ездить на машине будет запрещено.

Если хотя бы одно нарушение из списка будет выявлено, инспектор оформит протокол по административной статье 12.5 (от штрафа в 500 рублей до лишения прав).

На 500 рублей, среди прочего, будут штрафовать за шипованные шины в июне-августе/летнюю резину в декабре-феврале (сезоны могут сдвигаться по решению региональных властей).
Автоновости,Александр Шумский,
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