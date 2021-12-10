Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
32 минуты назад

Нью-Йорк потратит 12 миллионов долларов на электрокары Tesla

Департамент общегородских административных служб города Нью-Йорка предложит компании Tesla контракт, в рамках которого заплатит 12,4 миллиона долларов (907 миллионов в пересчете на рубли) за электрокары Model 3. Закупленные автомобили заступят на службу в различные ведомства самого большого города США – в том числе, полицейское. Сколько именно электромобилей будет закуплено, не раскрывается: судя по сумме, речь идет о 200-300 экземплярах в зависимости от комплектаций.

Нью-Йорк потратит $12 млн на электрокары Tesla
Фото: © Electrek© Electrek

Перед подписанием контракта на государственную закупку должны состояться публичные слушания, которые намечены на четверг, 16 декабря. Если сделка будет заключена, у производителя будет пять лет на то, чтобы поставить властям сотни электромобилей. При этом на сегодняшний день американцам бывает сложно купить новые Tesla, так как компании пришлось снизить объемы производства из-за дефицита комплектующих. Перебои привели к росту цен подержанных машин, а также задержкам новых моделей на пути к конвейеру.

Управление полиции Нью-Йорка (NYPD) уже начало использовать Model 3. Об этом сообщалось в июле 2021 года, однако речь шла только об одной машине, которую «одели» в бело-голубую ливрею и оснастили проблесковым маячком. До этого электрокары Tesla превратили в патрульные машины во Фремонте, где располагается фабрика компании, и в нескольких других городах. По подсчетам властей, электромобили в качестве служебных машин помогут значительно сэкономить на топливе и окупятся примерно за полтора года.

Накануне стало известно, что к 2035 году правительство США прекратит закупки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такой указ в среду подписал президент Джозеф Байден, поддерживающий электрификацию автопрома: ожидается, что это позволит снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на 65 процентов к 2030 году.

Автоновости,Tesla,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители