Нью-Йорк потратит $12 млн на электрокары Tesla

Департамент общегородских административных служб города Нью-Йорка предложит компании Tesla контракт, в рамках которого заплатит 12,4 миллиона долларов (907 миллионов в пересчете на рубли) за электрокары Model 3. Закупленные автомобили заступят на службу в различные ведомства самого большого города США – в том числе, полицейское. Сколько именно электромобилей будет закуплено, не раскрывается: судя по сумме, речь идет о 200-300 экземплярах в зависимости от комплектаций.

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Перед подписанием контракта на государственную закупку должны состояться публичные слушания, которые намечены на четверг, 16 декабря. Если сделка будет заключена, у производителя будет пять лет на то, чтобы поставить властям сотни электромобилей. При этом на сегодняшний день американцам бывает сложно купить новые Tesla, так как компании пришлось снизить объемы производства из-за дефицита комплектующих. Перебои привели к росту цен подержанных машин, а также задержкам новых моделей на пути к конвейеру.

Управление полиции Нью-Йорка (NYPD) уже начало использовать Model 3. Об этом сообщалось в июле 2021 года, однако речь шла только об одной машине, которую «одели» в бело-голубую ливрею и оснастили проблесковым маячком. До этого электрокары Tesla превратили в патрульные машины во Фремонте, где располагается фабрика компании, и в нескольких других городах. По подсчетам властей, электромобили в качестве служебных машин помогут значительно сэкономить на топливе и окупятся примерно за полтора года.