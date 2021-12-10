На продажу выставили юбилейную Lada Niva без пробега. Она стоит в три раза дороже новой

В России на продажу выставили редчайшую версию внедорожника Lada Niva в исполнении 40th Anniversary. Автомобиль был выпущен в 2017 году в честь 40-летнего юбилея культовой отечественной модели, и почти все время просто стоял в гараже. Причем выставленный на продажу автомобиль не только относится к ограниченной партии, но и является последней выпущенной моделью в этой юбилейной партии. Владелец оценил внедорожник в три раза дороже новой Lada Niva Legend — в 2,5 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Глобально юбилейная модель почти ничем не отличается от обычной «Нивы». Ее отличают оригинальные колесные диски, бампера, окрашенные в цвет кузова, сиденья и руль из экокожи, накладки на пороги из нержавеющей стали и шильдики 40th Anniversary. На крышке бардачка у всех автомобилей указан серийный номер — всего было выпущено 1977 экземпляров в честь года выпуска первой «Нивы». И, судя по шильдикам, выставленная на продажу машина — последняя из выпущенных в рамках юбилейной партии.

Двигатель остался прежний как и у серийных автомобилей, 83-сильный «атмосферник» объемом 1,7 литра. Коробка — пятиступенчатая «механика». В объявлении указано, что внедорожник проехал всего 17 километров за четыре года.

Новому владельцу уникальная «Нива» обойдется в три раза дороже новой — ее оценили в 2,5 миллиона рублей, в то время как новую Lada Niva Legend можно купить по цене от 675 900 рублей.