МВД вернет отмененный в 2021 году штраф для водителей

В России будут штрафовать водителей, которые превышают среднюю скорость движения и практикуют опасное вождение. Соответствующий ГОСТ совместно готовят МВД и Росстандарт, его планируют утвердить в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, в России планируют снова привлекать к ответственности водителей, которые превышают среднюю скорость движения (фиксируется на участке дороги между двумя камерами). Этот штраф отменили в 2021 году. Условия вынесения новых штрафов за подобное правонарушение планируется уточнить, отмечается в публикации.

Также известно, что камеры будут фиксировать опасное вождение на дорогах. Таким образом, водителей ждут штрафные санкции и за это правонарушение. Специалистам предстоит определить рамки и стандарты опасного вождения и внести их в соответствующий ГОСТ.