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40 минут назад

МВД вернет отмененный в 2021 году штраф для водителей

В России будут штрафовать водителей, которые превышают среднюю скорость движения и практикуют опасное вождение. Соответствующий ГОСТ совместно готовят МВД и Росстандарт, его планируют утвердить в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

МВД вернет отмененный в 2021 году штраф для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в России планируют снова привлекать к ответственности водителей, которые превышают среднюю скорость движения (фиксируется на участке дороги между двумя камерами). Этот штраф отменили в 2021 году. Условия вынесения новых штрафов за подобное правонарушение планируется уточнить, отмечается в публикации.

Также известно, что камеры будут фиксировать опасное вождение на дорогах. Таким образом, водителей ждут штрафные санкции и за это правонарушение. Специалистам предстоит определить рамки и стандарты опасного вождения и внести их в соответствующий ГОСТ.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до одного года. Также планируется ужесточить правила для некоторых водителей. Видео с гонками автомобилей на городских улицах, которые блогеры выкладывают в своих аккаунтах, можно будет привлечь к делу в качестве доказательства правонарушения.

Автоновости,Госдума,МВД,
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