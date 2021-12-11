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1 час назад

Чем беспилотники отличаются от машин с автопилотом

Сегодня на многих автомобильных порталах и страницах журналов говорят о беспилотных автомобилях и транспорте с различным уровнем автономности. В чем же все-таки разница.

Чем беспилотники отличаются от машин с автопилотом
Фото: Car.ruCar.ru

Начнем с термина «автопилот», который конструкторы машин позаимствовали у авиаторов. Однако в отличие от самолета, управление транспортным средством невозможно без участия человека.

Если говорить максимально упрощенно, автопилотом можно считать различные интеллектуальные помощники, которые упрощают водителю передвижение и делают его максимально безопасным. Наиболее распространенными опциями являются круиз-контроль и функция удержания машины в заданной полосе.

Сейчас принято различать 6 уровней автономности: от 0 до 5. Именно 5 уровень является беспилотным в полном смысле этого слова. Тут руль в машине может присутствовать, но лишь в качестве опции.

Однако возможности техники сегодня таковы, что беспилотники не появятся на дорогах даже в обозримом будущем. Возможно, это даже входит в разряд утопии. К слову, для использования беспилотников придется серьезно пересмотреть национальное законодательство многих стран.

Другое дело – системы 3 и 4 уровня. Их уже ставят на некоторых новинках. Здесь участие водителя необходимо только во внештатных ситуациях или при движении в определенных условиях.

Автоновости,
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