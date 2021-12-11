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3 часа назад

Mercedes-Benz первым в мире сертифицировал автопилот третьего уровня

Компания Mercedes-Benz первой в мире сертифицировала комплекс автономного вождения третьего уровня: Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) выдало одобрение фирменной системы Drive Pilot на основании правила ООН UN-R157. Автопилот появится в качестве опции в первой половине 2022 года. Система активируется специальной кнопкой на ободе рулевого колеса и позволяет водителю убрать руки с руля при движении по автомагистрали.

Mercedes-Benz первым в мире сертифицировал автопилот третьего уровня
Фото: DaimlerDaimler

Drive Pilot пока работает на скорости до 60 км/ч из-за юридических формальностей, но этот лимит, очевидно, будет со временем увеличен. Правило ООН UN-R157 подробно описывает технические требования к комплексу автономного вождения третьего уровня: алгоритмы работы системы в разных дорожных ситуациях, параметры обнаружения объектов на дороге, условия и методы реагирования на них, а также требования к взаимодействию с водителем — способы информирования о работе системы, переход от автоматического вождения к «ручному», остановка в ситуации, когда водитель не реагирует на предупреждения и самодиагностика системы для обнаружения неисправностей.

Сертификационные тесты системы Drive Pilot уже идут в США и Китае, а европейское законодательство позволяет признавать одобрение, выданное Германией, в остальных странах Евросоюза, а также в Великобритании, Японии, Южной Корее и Австралии. Для работы Drive Pilot использует штатные датчики и камеры, лидар в радиаторной решётке, а также дополнительные камеры и сенсоры, включая систему высокоточного позиционирования с HD-картой, содержащей информацию о профиле дороги, знаках и актуальных дорожных событиях.

Автоновости,Mercedes-Benz,ООН,ЕС,
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