Mercedes-Benz первым в мире сертифицировал автопилот третьего уровня

Компания Mercedes-Benz первой в мире сертифицировала комплекс автономного вождения третьего уровня: Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) выдало одобрение фирменной системы Drive Pilot на основании правила ООН UN-R157. Автопилот появится в качестве опции в первой половине 2022 года. Система активируется специальной кнопкой на ободе рулевого колеса и позволяет водителю убрать руки с руля при движении по автомагистрали.

Фото: Daimler Daimler

Drive Pilot пока работает на скорости до 60 км/ч из-за юридических формальностей, но этот лимит, очевидно, будет со временем увеличен. Правило ООН UN-R157 подробно описывает технические требования к комплексу автономного вождения третьего уровня: алгоритмы работы системы в разных дорожных ситуациях, параметры обнаружения объектов на дороге, условия и методы реагирования на них, а также требования к взаимодействию с водителем — способы информирования о работе системы, переход от автоматического вождения к «ручному», остановка в ситуации, когда водитель не реагирует на предупреждения и самодиагностика системы для обнаружения неисправностей.